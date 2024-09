Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, toccando vari temi a cavallo tra Nazionale Italiana e passato e futuro del Milan . Ecco, dunque, le dichiarazioni di Capello.

Capello: "Milan 1994, senza centravanti ma con un Massaro così ... "

Su come si vince senza un numero 9 dal gol facile: «Con il gioco. Se il centravanti non segna molto, è importante che partecipi alla manovra, che vada incontro all’azione per creare spazi per i compagni. In questo caso, se hai dagli esterni offensivi che gli stanno vicini e hanno il gol facile o dei centrocampisti capaci di inserirsi, si può ovviare all’assenza di un bomber come prima punta».