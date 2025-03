Su Carlo Ancelotti: "L’ho allenato nel Milan e ho potuto vedere la sua capacità e tecnica in campo. Sapeva leggere la partita. Era alla fine, anche lui con le ginocchia disfatte, però quando entrava in campo si vedeva che sapeva cosa far fare ai propri compagni con i suoi passaggi, ma anche con dei richiami. ‘Vieni qui, sei messo male, stai attento’. Ancelotti era questo, dirigeva l'orchestra con le parole e anche coi palloni, però molto più con le parole. Era un ragazzo, una persona serissima. Merita il successo che ha. Riuscire a capire in tutti i posti dove ha lavorato che cosa chiede il club e far giocare la squadra a secondo lo stile che preferisce, facendo valere le proprie idee di calcio, è una cosa difficilissima. Bisogna essere professori e lui è diventato un professore".