Ex Milan, Braida: “Maldini famiglia straordinaria. Paolo unico e inimitabile”

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla famiglia Maldini, da Cesare a Daniel passando per Paolo

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano francese 'L'Équipe', soffermandosi in modo particolare sulla famiglia Maldini, da Cesare a Daniel passando per Paolo. La testata transalpina, infatti, ha chiesto a lui e a Filippo Galli di ricordare il loro passato dopo la convocazione del classe 2001 nell'Italia da parte di Luciano Spalletti. Solo parole al miele per tutti gli esponenti della famiglia Maldini. Ecco, dunque, le loro parole.