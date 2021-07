Ex Milan, Bellodi ricorda Seid Visin: “Un solitario, non si può morire così”

Gabriele Bellodi ha parlato della tragedia che ha coinvolto Seid Visin, suo compagno di squadra ai tempi delle giovanili del Milan

Qual è stata la prima cosa che ha pensato? "Non è possibile, mi sono detto dentro di me. Ho realizzato la mattina dopo, quando ho letto tanti articoli su di lui. A quel punto ho avvertito gli ex compagni che non sono in chat e i nostri vecchi tutor".