L’ex Milan Bellanova: “Inter squadra del mio cuore. Maicon il mio idolo”

Le parole di Bellanova

Sulle città del suo cuore: "Sono nato a Rho, in provincia di Milano, è il posto in cui ci sono le radici della mia famiglia. Poco distante, a Parabiago, ho mosso i miei primi passi iscrivendomi alla prima scuola calcio, mentre a Cagliari ho fatto un'esperienza importantissima, è stato il mio primo anno in Serie A, tra i grandi. E poi c'è l'Inter, la mia squadra del cuore da quando sono piccolo. Giocare per il tuo club credo che sia il sogno di ogni bambino e in questo momento lo sto realizzando".