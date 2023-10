Balotelli: “Ecco chi sceglierei tra Milan, Inter e Juventus”

Mario Balotelli, ex centravanti di Inter e Milan, ha parlato in una diretta su 'Twitch' nelle ultime ore. La candida confessione di SuperMario

Mario Balotelli, classe 1990, attaccante italiano tornato a giocare in Turchia, nella fila dell'Adana Demirspor, dopo la breve parentesi in Svizzera nel Sion, ha parlato in una diretta sul social network 'Twitch'. Per l'occasione, 'SuperMario', che in carriera ha indossato anche le maglie di Inter, Manchester City, Liverpool, Milan, Nizza, Olympique Marsiglia, Brescia e Monza tra Italia, Inghilterra e Francia, ha elogiato il progetto del club rossonero.