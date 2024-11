Ancelotti: “Milan e Real Madrid i migliori club. Prima di fermarmi vorrei …”

Ecco le parole di Ancelotti sui migliori club e i top 11 da lui allenati: “Non è facile… Sui migliori club, posso rispondere: Milan e Real Madrid. Riguardo la squadra migliore, è difficile parlarne. Ho avuto l’onore di gestire giocatori e squadre fantastiche. Non posso nemmeno elencare i migliori giocatori che ho allenato. Il mio miglior undici non esiste, è impossibile farlo. Sarebbe quasi irrispettoso. Solo per i portieri: ho allenato Courtois, Casillas, Neuer, Cech, Buffon, Peruzzi, Van der Sar… Che giocatori incredibili. Come vuoi scegliere?”