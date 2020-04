Ex Milan – Agazzi: “Al momento è impensabile tornare a giocare”

NEWS MILAN – Michael Agazzi, ex portiere del Milan che attualmente difende i pali della Cremonese in Serie B, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove parla dell’attuale situazione del calcio italiano legata al Coronavirus.

Agazzi dice: “Io vivo a Bergamo e gioco a Cremona. Dico che per ora è impensabile tornare in campo. Amo il calcio, ma ora penso solo a chi non ce la fa e a chi è malato. Il calcio è uno sport di contatto e per ogni partita una società sposta 40-50 persone. Difficile immaginarsi cosa potrebbe succedere”.

Sulla situazione legata alla città di Bergamo, Agazzi dichiara: “Andava chiusa subito. Qui il momento è difficile, se non tragico. È morta mia zia e ogni giorno sento di un mio amico che ha perso un parente, ma ci aggrappiamo al luogo comune ovvero che il bergamasco si rimbocca le maniche, lavora e ha un senso del dovere fortissimo”.

