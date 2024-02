Euro 2024, Gravina: “Faremo queste amichevoli, l’affetto non mancherà”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dei prossimi impegnidella Nazionale, in vista di Euro 2024

Gravina ha dichiarato: "Iserlhon sarà il nostro quartier generale, abbraccerà tantissimi italiani. I nostri connazionali non fanno mai mancare l'affetto, trasmettono l'entusiasmo ai nostri atleti. Ci stiamo preparando con grande attenzione, il mese prossimo faremo una puntata negli USA perché manchiamo da tanti anni, perché lo hanno chiesto ad alta voce le comunità di italiani presenti a Miami e New York. Faremo queste due amichevoli, con la partecipazione della nostra Nazionale a tanti eventi".