Ernia: “Non partivamo da favoriti, Scudetto ancora più bello grazie a ciò”

Ernia, noto rapper e tifoso del Milan, ha espresso tutta la sua felicità durante i festeggiamenti per la conquista dello scudetto

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' durante i festeggiamenti in Piazza Duomo a Milano, Ernia ha parlato della vittoria dello scudetto. Queste le dichiarazioni del rapper e tifoso del Milan: "La gioia è forte, è stato uno Scudetto inaspettato. Non partivamo da favoriti sicuramente, è ancora più bello grazie a questo. L'episodio decisivo è l'ultimo derby di campionato, l'Inter era data come favorita. Nei momenti di difficoltà la squadra si è rialzata ed è incredibile".