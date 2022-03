Eriksson: “Mi brucia la rimonta subita dal Milan nel 1999” | News

Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla rimonta subita dal Milan nel 1999

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha parlato della rimonta subita dal Milan nel '99. Queste le sue dichiarazioni: "L'anno dello scudetto del 2000 abbiamo rimontato 9 punti, un po' alla volta, con fiducia e pazienza. Stavolta Simone (inzaghi, ndr) è molto meno indietro: l'impresa sarebbe più facile. Di sicuro, il ricordo di quell'esperienza lo può guidare. Ma io le rimonte le ho pure subite: mi brucia ancora quella dell'anno prima, del 1999, quando alla fine il titolo lo vinse il Milan. E pure nel 1986 alla Roma ho perso uno scudetto per un soffio. Ma Inzaghi lo sa, ogni esperienza rende un allenatore più forte".