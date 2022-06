Eriksen torna a parlare: “Il miracolo l’hanno fatto i medici”

L'ex fantasista dell'Inter Christian Eriksen ha parlato in conferenza stampa del tragico episodio che l'ha coinvolto nella sfida dell'Europeo contro la Finlandia.

Queste le dichiarazioni di Eriksen: "Ho passato momenti complicati ma sono felice di averli superati e di essere tornato in nazionale. Il primo miracolo lo hanno fatto i medici che mi hanno salvato. Ho parlato molto con loro, non hanno visto nulla che mi impedisse di giocare. L'ultimo anno non è stato facile, ma ora sono contento".