Ten Hag: “Stop al calcio in Olanda? Qui abbiamo un’altra cultura”

ULTIME NEWS – Il calcio in Olanda si è fermato, campionati annullati causa coronavirus. Di questo ha parlato l’allenatore dell’Ajax Erik Ten Hag nel corso di un’intervista al De Telegraaf: ” Le cose più importanti ora sono altre. Capisco che gli interessi in altri paesi a volte sono altri, in particolare quelli economici. Abbiamo una cultura diversa. Lo sport nei Paesi Bassi è importante, ma non possiamo metterci al di sopra della società. Questa è anche la linea che è stata seguita nelle ultime settimane. In Germania sono stati permessi gli allenamenti, cosa assolutamente vietata qui. Questo fa parte delle misure di sicurezza”.

Sugli obiettivi del suo Ajax: “Abbiamo vinto il trofeo Johan Cruijff (la Supercoppa olandese ndr), ci siamo qualificati in Champions League e siamo passati in Europa League. Adesso siamo almeno nei playoff di Champions. Se la prima in classifica si qualifica direttamente ai gironi, avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Siamo al vertice dopo il 76% delle partite in 23 partite su 25 abbiamo mantenuto il comando ma ci avrebbe fatto piacere averlo combattuto sul campo e vinto”. Intanto in Italia c’è incertezza sulla ripartenza degli allenamenti: le parole del Ministro Spadafora >>>