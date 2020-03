Eranio punta su Leao: “Se Ibrahimovic non rimane, può fare la prima punta”

NEWS MILAN – L’ex calciatore del Milan Stefano Eranio ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport. In particolare l’ex rossonero ha parlato della missione più complicata che dovrebbe vincere Pioli qualora venisse confermato in panchina: “Valorizzare Leao – risponde secco Eranio -. Se Ibrahimovic non dovesse rimanere, servirà una prima punta e Leao può giocare in quella posizione. Magari non garantirà gol semplici, ma può aprire spazi importanti per i trequartisti”.

