Milan, il nome di Rangnick dietro le quinte: quotazioni in salita per Pioli

NEWS MILAN – Come riportato dalla Gazzetta questa mattina, il nome di Ralf Rangnick in orbita Milan non sarebbe più di attualità e finito dietro alle quinte. Al contrario, per la rosea, salgono le quotazioni circa una permanenza in rossonero di Stefano Pioli che nutre della stima e della fiducia dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, oltre che ovviamente del Dt Paolo Maldini.

Tuttavia, sebbene la squadra sia con lui, i risultati saranno decisivi per decretare il futuro di Pioli, che al momento ha portato il Milan al settimo posto in campionato e in semifinale di Coppa Italia. Ma tra Pioli e Rangnick, alla fine, potrebbe spuntarla una terza ipotesi! Ecco di chi si tratta>>>

