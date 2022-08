Eranio: “Il Milan è più forte dell’anno scorso, rosa competitiva”

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha parlato dell'attuale rosa a disposizione di Pioli, non trovando particolari lacune nell'organico

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha parlato dell'attuale rosa a disposizione di Pioli, non trovando particolari lacune nell'organico. Queste le dichiarazioni a TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanã: "Se andiamo a vedere i giocatori rimasti e i nuovi, con il solo Kessié andato via, hanno sicuramente ampliato la rosa e colmato la lacuna a centrocampo. Sono più forti e anche consapevoli. Quello fatto l'anno scorso è meritato e straordinario, anche se tutti davano per favorita l'Inter. Pioli deve essere più che contento. E poi ha ritrovato Kjaer, che può essere sempre utile. La rosa è davvero competitiva così". Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.