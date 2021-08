Eranio: “Milan, convinto da Tonali e Leao. Inter squadra da battere”

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha parlato della prima dei rossoneri contro la Sampdoria e del duello con l'Inter in campionato

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha parlato della prima dei rossoneri contro la Sampdoria e del duello con l'Inter in campionato. Queste le dichiarazioni a 'TMW Radio': "Nella mia squadra sceglierei sempre un Brahim Diaz, ha bisogno di fiducia e continuità nelle scelte. Un ragazzo da coltivare e salvaguardare. Anche lo stesso Leao ha le sue qualità, sembra un po' più maturo, spero possa crescere ancora perché ha nelle corde la possibilità di spaccare le partite. Tonali a me piace, giocare nel Milan non è semplice, ho visto passi avanti. Al livello fisico mi aspetto dei miglioramenti, ha grosse qualità e quando rientrerà Kessié la copertura del campo diventerà un po' più semplice. Chi mi ha colpito? L'Inter rimane la squadra da battere, ha un allenatore avvantaggiato dal lavoro di Conte. Vedo una squadra importante anche con l'arrivo di Dzeko". Milan, le parole dell'agente di Adli >>>