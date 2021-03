Eranio: “Il Milan sta sbalordendo, il Napoli non dà continuità” | News

Le parole di Eranio su Milan-Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Stefano Eranio ha parlato della sfida di domenica sera tra il Milan e i Partenopei. “Nonostante le tante assenze avute, il Milan viene da una settimana positiva. Secondo me a Manchester meritavano qualcosa in più, con il gol annullato a Kessié gli hanno tolto qualcosa di troppo. Queste partite danno consapevolezza, i rossoneri stanno sbalordendo partita dopo partita. Il Napoli, invece, non ha mai dato continuità, anche se ha passato dei momenti con grossi infortuni. Ad esempio Mertens e Osimhen avevano iniziato col piglio giusto ma poi si sono fatti male. Non credevo che gli azzurri fossero così distanti dalla vetta, però se strada facendo non si ha continuità è facile perdere la via giusta. E’ facile puntare il dito su Gattuso, ma si tratta di una stagione particolare”. Ecco le scelte di Pioli per la gara tra Milan e Napoli.