Eranio: “Fascia di capitano del Milan? Tre le ipotesi” | News

Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio. Eranio ha parlato della stretta attualità rossonera: "Sulla prossima fascia da capitano del Milan penso che Ibra quando giocherà la meriti, oppure c'è Kjaer. Se vuoi premiare un giocatore del vivaio c'è Calabria. Adesso capiremo anche che mercato farà questo Milan. Giroud è un giocatore che per caratteristiche sposa il progetto Milan. Per ruolo è quello che si avvicina di più a quello che serve". Intanto il futuro di Calhanoglu potrebbe avere una svolta inaspettata: le ultime.