Eranio: “La Champions è nel DNA del Milan, Spalletti non è stato felice”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Stefano Eranio ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di Champions League tra Milan e Napoli . L'ex rossonero ha sostenuto come il Diavolo abbia questa competizione nel DNA, sebbene i giocatori che hanno vinto certe partite ormai non giocano più. Ha inoltre aggiunto come Luciano Spalletti non possa essere stato contento del sorteggio, proprio per questa ragione. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Eranio sulla sfida di Champions tra Milan e Napoli

"Il Milan ha nel DNA questa competizione, ma è chiaro che quei giocatori che l’hanno disputata in modo vincente non scenderanno in campo stavolta. La musichetta però porta energie nuove, in due serate il Milan può trovare le gare perfette per superare il Napoli, per questo penso che Spalletti non sia stato felicissimo di aver trovato sulla propria strada il club rossonero”. Milan, Maldini torna deciso su un centrocampista >>>