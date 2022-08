Pecci sulla lotta Scudetto: “Inter e Milan favorite, ma campionato aperto”

Eraldo Pecci, ex di Torino e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima stagione di Serie A, in particolare sullo Scudetto. Di seguito le parole dell'opinionista ai microfoni di TMW e Firenzeviola.it a margine del talk-show "A tu per tu con il pallone" in scena in questi giorni a Camaiore. "Inter e Milan sono le favorite, sarà un campionato aperto a tutti. In Italia non abbiamo una squadra più forte delle altre, una squadra che possa essere già oggi la vera favorita". Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?