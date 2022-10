Milan, l’opinione di Sacchi: “L’Empoli avrebbe meritato il pareggio”

Arrigo Sacchi , leggenda vivente rossonera, ha parlato di Empoli-Milan , partita valida per l'8^ giornata di Serie A. A suo avviso, per come i toscani hanno condotto la gara, il pareggio sarebbe stato il risultato più gusto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Che sofferenza per il Milan, se lo aspettava? "Il Milan deve entrare in campo più grintoso, più determinato. I ragazzi di Pioli, fin dall’inizio, devono aggredire. “Siamo qui per vincere!”, ecco il messaggio che devono mandare all’avversario. Invece, se giochi in modo blando, gli altri prendono coraggio e possono metterti in crisi come ha fatto l’Empoli. I toscani, per come hanno condotto la partita, avrebbero probabilmente meritato il pareggio". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>