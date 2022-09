Empoli, Grassi: “Milan? Tutte le partite sono difficili, non solo contro le big”

Alberto Grassi, centrocampista dell'Empoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla prossima partita contro il Milan

Intervistato da 'Sky Sport', Alberto Grassi, centrocampista dell'Empoli, ha risposto così alla domanda sul match contro il Milan: "Il Milan alla ripresa del campionato? Ripeto, l'ultima vittoria ci ha aiutati, poi in Serie A sono tutte difficili, non solo contro le big". La gara è in programma sabato 1 ottobre alle 20.45.