Empoli, Cutrone: “Sono e sarò sempre un tifoso del Milan”

Patrick Cutrone, attaccante dell'Empoli, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Milan

Patrick Cutrone, attaccante dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Cutrone ha parlato anche del Milan, sua ex squadra con cui ha esordito in Serie A. Ecco cosa ha detto: "Milan di Pioli? Ma io sono troppo di parte! Sono e sarò sempre loro tifoso. Il Milan è la mia squadra del cuore, dove sono cresciuto, in campo e fuori, sono diventato uomo grazie a loro, li ringrazierò sempre".