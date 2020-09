Empoli, Corsi: “Interesse della Fiorentina per Ricci: vale Bennacer”

ULTIME NOTIZIE MERCATO FIORENTINA – Fabrizio Corsi, Presidente dell’Empoli, ha rivelato l’interesse della Fiorentina per Samuele Ricci, classe 2001, gioiello del centrocampo degli azzurri ai microfoni di ‘FirenzeViola.it‘. Queste le dichiarazioni di Corsi.

“Credo possa esserci un interesse, ma le squadre oggi cominciano con il dare la priorità ai giocatori più importanti, sia in uscita che in entrata. Ricci ha 19 anni: è una realtà per il presente ma soprattutto per il futuro, e questo nei grandi club si comincia a prendere in considerazione un po’ più avanti, a squadra quasi completata”.

“Non c’è mai stata alcuna trattativa se non nello stabilire una valutazione del giocatore da parte nostra. Magari può pure rimanere con noi, visto che è in grado di darci una grande mano – ha proseguito Corsi su Ricci -. Se lo vedono per cinque allenamenti però diventa titolare nella Fiorentina, se lo prende la Juventus, per dire, io dico che 15 presenze le fa”.

"In Nazionale hanno già un'idea di quanto valga. È sul livello di Ismaël Bennacer e di Hamed Traoré, anche se per un paio d'anni dovrà crescere dal punto di vista del completamento fisico. Ha un gran motore ma può ancora crescere", ha concluso il patron empolese.