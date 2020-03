El Shaarawy: “Pensavo di restare al Milan per sempre!” (VIDEO)

NEWS MILAN – Nuove dichiarazioni di Stephan El Shaarawy, dopo quelle di due giorni fa in cui parlò di Ibrahimovic e spiegò i motivi del suo addio. L’ex calciatore rossonero, ora in Cina allo Shenzhen Shenhua, sul suo profilo Instagram ha rispondo ad una domanda sul suo passato al Milan.

“Penso che ormai lo sappiano tutti. Arrivare a 18 anni nella squadra del tuo cuore è un sogno che si realizza e sinceramente credevo di restarci per tutta la carriera. Molte volte non sempre i cambiamenti dipendono solo ed esclusivamente dal giocatore. Si erano create delle circostanze che mi hanno portato a fare quella scelta ma nessuno potrà mai cambiare quello che provo per questi colori”.

Infine El Shaarawy ricorda il gol più emozionante in Serie A: “Il primo”, ovvero quello segnato in un Milan-Udinese 1-1 del 21 settembre 2011. Di seguito il video di quel gol:

Intanto in serata sono arrivate le dichiarazioni di Davide Calabria, il quale ha parlato di numerosi argomenti tra presente e passato. Ecco come ha descritto il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez >>>

