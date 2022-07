Dybala al Milan? Damiani non ci crede: “C’è solo l’Inter”

Il procuratore Oscar Damiani ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, del possibile passaggio di Paulo Dybala in rossonero

Il procuratore Oscar Damiani ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, del possibile passaggio di Paulo Dybala in rossonero. Le voci che accostano l'argentino ai rossoneri sono insistenti ma, a suo avviso, sul giocatore c'è soltanto l'Inter. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

“Finora ci sono stati pochi colpi in generale nel mercato delle grandi, quindi non è proprio in ritardo. C’è tutto il tempo per arrivare agli obiettivi prefissati”.