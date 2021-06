Donnarumma: “Sono timido, ma in campo divento molto più cattivo”

Gianluigi Donnarumma, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune sue dichiarazioni rilasciate su 'Rai1'

Lunedì 7 giugno, su 'Rai1', andrà in onda 'Sogno Azzurro', una trasmissione che si concentrerà sui calciatori della Nazionale a pochi giorni dall'esordio all'Europeo. Gianluigi Donnarumma, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un estratto di alcune sue dichiarazioni che andranno in onda all'interno del programma. Eccole nel dettaglio: "Sono timido, mi piace stare tranquillo, ma in campo cambio totalmente carattere. Sono molto più cattivo, divento proprio un'altra persona".