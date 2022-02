Donnarumma: “Portogallo? Paura di nessuno. Al PSG tutti fenomeni”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere rossonero, ha parlato del Portogallo, possibile avversario dell'Italia, e dei suoi compagni di squadra al PSG

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Gianluigi Donnarumma ha parlato della possibile sfida tra Italia e Portogallo negli spareggi e del campione più forte al PSG. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere del Milan: "Sarebbe stato meglio pescare qualcun altro. Intanto vinciamo la prima partita e poi indipendentemente dall'avversario ci faremo trovare pronti. E non ci farà paura nessuno. Calciatore più forte del PSG? Non saprei chi scegliere. Sono tutti dei fenomeni. Lo vedo ogni giorno in allenamento, dove vanno sempre al massimo. Mi è capitato di finire in mezzo a un torello qualche tempo fa e alla fine mi girava la testa. Stare qui è qualcosa di speciale anche perché se ti alleni tutti i giorni con campioni di questo livello non puoi che migliorare".