Donnarumma: “Piano B se non fossi calciatore? Il falegname con papà”

"Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha rilasciato una lunga intervista attraverso il canale Twitch 'Justees'. Quale sarebbe stato il piano B se non fosse diventato calciatore? Questa la risposta, non troppo convinta, del classe 1999. L'obiettivo nella vita era soltanto quello di diventare un giocatore di calcio. Le dichiarazioni: "Piano B? Magari il falegname come mio padre. Non avevo un piano B, a volte andavo ad aiutarlo ma avevo solo un piano A (ride, ndr)".