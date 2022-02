Donnarumma: “Maignan mi ha fatto una bella impressione: complimenti”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato di Mike Maignan, che lo ha sostituito tra i pali della porta rossonera

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. In merito alla scelta del Diavolo di puntare su Mike Maignan come suo erede tra i pali della porta rossonera, l'estremo difensore della Nazionale Italiana ha dichiarato quanto segue.