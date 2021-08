Donnarumma: “L’addio al Milan? Ho scelto io. Raiola mi ha sostenuto”

Gianluigi Donnarumma, passato dal Milan al PSG a costo zero ha voluto chiarire di aver preso da solo la scelta professionale per la carriera

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. In merito la scelta di lasciare il Milan a parametro zero quest'estate, anziché farlo nel 2017, Donnarumma ha commentato: «Ci sono decisioni che hanno un tempo di maturazione più lungo. Le scelte professionali le ho sempre prese da solo, la mia famiglia - tutti sportivi praticanti - mi ha sempre lasciato campo libero e mi ha sostenuto».