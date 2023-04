Altre critiche per Donnarumma? “Ci sono abituato, ne ho ricevute tante”

Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan e ora al PSG , è stato spesso al centro di critiche per le sue prestazioni e per qualche passaggio a vuoto. Queste sono aumentate da quando si è trasferito a Parigi, anche date le prestazioni non eccelse della squadre. Il portiere ne ha parlato ai microfoni di BeIn Sports . Ecco l'estratto riportato da Tuttomercatoweb.

"Le critiche fanno parte del gioco, so come funziona il calcio. Ci sono abituato, ne ho ricevuto tante. Oggi ho le spalle larghe per sopportarle, anche se a volte sono ingiuste. Ma non mi fanno niente. A volte, sfortunatamente, ci sono momenti in cui non va niente. Ma la cosa più importante è rimanere concentrati e non smettere di lavorare".