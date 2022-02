Donnarumma: “Concorrenza con Navas al PSG? Per me nessun problema”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha dichiarato di non soffrire la concorrenza con Keylor Navas per un ruolo da titolare a Parigi

Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan oggi al PSG , ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. In merito alle difficoltà che incontra, nella squadra parigina, a trovare un posto fisso da titolare vista la concorrenza con il portiere costaricense Keylor Navas , l'estremo difensore della Nazionale Italiana ha dichiarato quanto segue.

"Sapevo che sarebbe stato così venendo qui. Non so cosa ne pensi lui, ma a me sta bene, anche perché qui tutti mi fanno sempre sentire importante. Darò tutto me stesso per il PSG. E non è vero che con Keylor ci sono scintille. Con lui ho un ottimo rapporto, è un bravo ragazzo. Per me non c'è nessun problema".