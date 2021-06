Donnarumma, Cecere: “Lasciare il Milan per il Psg? Non l’avrei fatto”

L'operatore di mercato Crescenzo Cecere ha commentato il passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Psg. Le sue parole

Gianluigi Donnarumma ha deciso di lasciare il Milan per approdare al Psg. Una scelta del tutto impopolare per i più anche per lo status che Gigio aveva acquisito all'interno dell'ambiente rossonero. L'operatore di mercato Crescenzo Cecere ha parlato proprio dell'argomento. Queste le sue considerazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Lasciare il Milan per il PSG per qualche milione di differenza non l’avrei fatto. Comunque è stato bravo Raiola ad ottenere il massimo per il suo cliente. Oggi si guarda anche tanto l’aspetto economico". Novità importanti intanto sul futuro di Brahim Diaz e di Diogo Dalot.