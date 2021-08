Donnarumma: “Bandiere ancora possibili nel calcio? Certo: ecco come”

Gianluigi Donnarumma, passato al PSG a parametro zero, ritiene che sia ancora possibile essere una bandiera di un club nel calcio moderno

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il ragazzo, classe 1999, ha appena lasciato il Milan, società che l'ha formato, cresciuto e lanciato nel calcio che conta a parametro zero.