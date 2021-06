Donnarumma al Psg, Buffon: “Può vincere la concorrenza di Navas”

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha parlato dell'imminente passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Ecco il suo pensiero

Gianluigi Buffon è stato intercettato dai microfoni di 'Sky Sport'. Tra i vari argomenti, non poteva mancare un'opinione sull'imminente passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. L'ormai ex Milan può vincere la concorrenza di Keylor Navas? Ecco la sua risposta: "Non mi permetto di entrare nel merito delle scelte di Gigio. Ognuno di noi penso si debba fidare di lui. E' un portiere che può avere l'opportunità di scrivere la storia del ruolo e vincere qualsiasi tipo di concorrenza. Anche se per un anno dovesse giocare a intermittenza non ci sarebbe nulla da eccepire. Va in una grande squadre e quindi in progetto è a lunga scadenza".