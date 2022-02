Donnarumma: “Addio al Milan? Tutti danno la colpa a me. Però …”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, è tornato a parlare del suo addio ai rossoneri, avvenuto la scorsa estate a costo zero

Daniele Triolo

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. In merito le sue difficoltà di dire addio al Milan, un commiato come si ricorderà avvenuto la scorsa estate a parametro zero, l'estremo difensore della Nazionale Italiana ha dichiarato quanto segue.

"Dopo tanti anni non è mai facile separarsi da una realtà come il Milan. Al Milan sono cresciuto come uomo e giocatore. Non posso che ringraziare il club per tutto quello che ha fatto per me. Anche i tifosi mi hanno sempre trattato bene. A Milano mi sono sempre sentito a casa. Poi però si sa come sono andate le cose".

"Tutti magari danno tutta la colpa a me, senza però guardare cos’è successo dall’altra parte. Diciamo in sintesi che l’ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. Quindi è finita così", ha concluso Donnarumma. Leggi qui la sua intervista integrale alla 'rosea' >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI