Donati, parla il doppio ex: “Atalanta e Milan possono sognare lo scudetto”

Massimo Donati, ex calciatore di Atalanta e Milan, ha rilasciato un'intervista in cui parla della sfida di domani sera tra i due club

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport', Massimo Donati ha parlato di Atalanta-Milan, gara in programma domani sera alle 20.45. Queste le parole dell'ex calciatore. "Possono sognare lo scudetto, non vedo una favorita. Mi aspetto una bella partita tra due squadre organizzate che stanno bene, sono in fiducia e hanno un'identità precisa. Ibrahimovic e Gosens sono due assenze pesanti, ma il Milan è più abituato perché non conta su Zlatan da un po’ di tempo. Pessina è l’esempio, a livello di testa e convinzione, per tutti i ragazzi che iniziano a giocare a calcio e che inseguono un sogno. Fino a pochi anni fa era in Lega Pro, oggi è campione d’Europa. Sono entusiasta di questa nuova avventura alla Sambenedettese. Sarà complicato, almeno all’inizio, perché non abbiamo potuto svolgere la preparazione fisica. La piazza è importante. Io so che se voglio arrivare in alto, dovevo partire da qualche parte. Sono immerso totalmente in questo nuovo lavoro. Evoglio fare il Pessina della situazione". Intanto Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.