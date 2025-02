Donati: “Milan? Manca equilibrio. Non si può giocare con le quattro punte”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Donati ha parlato del Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Donati ha parlato del Milan di Sergio Conceicao dopo la sconfitta nell'andata dei Play-Off di Champions League contro il Feyenoord : "Il mister vive i giocatori tutto il giorno, se ieri ha scelto di giocare la partita in questo modo avrà fatto le sue valutazioni. È un dato di fatto però che sia mancato equilibrio anche ieri, ora sta a lui trovare le soluzioni".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Una soluzione va trovata, magari può scegliere di far ruotare i quattro offensivi senza farli giocare tutti insieme. Serve però solidità, in tutto questo poi va aggiunto che ieri perde per un gol preso su infortunio del portiere".