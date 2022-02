Donadoni: “Questo Milan ricorda la mia squadra. Tante le analogie”

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha esaltato la squadra di Pioli

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Donadoni ha esaltato la squadra di Pioli: "Per l'unità di intenti che si percepisce non c'è differenza tra quello che succede oggi e quanto avveniva nel passato dei grandi successi. Vedo la stessa condivisione, la stessa empatia: tutti corrono nella stessa direzione, proprietà, dirigenti, allenatore e staff, giocatori. E' così che si va lontano.