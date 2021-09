Donadoni: “Milan da Scudetto, Pioli un vantaggio. Su Tonali e Leao …”

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan ed oggi allenatore, ha parlato a 360° dei rossoneri in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan ed oggi allenatore, ha parlato a 360° dei rossoneri in un'intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni integrali di Donadoni.

Donadoni sul Milan che può puntare ad arricchire il suo palmarès: "In Italia certamente sì, può puntare allo scudetto. Vedo un gruppo di squadre molto forti che si equivalgono. Non vedo chi tra Milan, Juve, Inter, Lazio, Napoli e Roma possa staccare le altre. E se qualcuna può essere tecnicamente più competitiva, il Milan annulla il vantaggio grazie a una continuità di gestione: se le altre avranno bisogno di un periodo di adattamento, Pioli no. Stefano è bravissimo e ha un club organizzato che lo sostiene".

Donadoni sul cammino che può fare il Milan in Champions League: "Il girone è oggettivamente difficile ma le squadre e i giocatori crescono attraverso sfide così. Passare un girone simile non può essere il traguardo minimo, è qualcosa di più. E se lo superi significa che potrai dire la tua lungo tutto il percorso".

Donadoni sul mercato del Milan che ha perso Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu: "Le scelte sono state fatte per costruire una squadra da vertice e l’obiettivo è stato centrato. Gigio è uno dei quattro portieri più bravi al mondo, ma anche Maignan è valido e ha iniziato bene. Calhanoglu ha fatto bene ma non è sempre stato così tanto presente. E se un giocatore dà il meglio per metà campionato non mi soddisfa. Sono stati rimpiazzati bene: non c’è stato un colpo che da solo garantisse il salto di qualità, ma quelli ormai sono riservati ad altri portafogli. Il Milan ha fatto scelte oculate, studiate, che trovano la mia condivisione".

Donadoni sull'arrivo di Olivier Giroud e la convivenza con Zlatan Ibrahimovic: "La convivenza tra i due non la vedo facilissima, magari in certi frangenti di partita. Giroud è un uomo d’area, di peso. Non è un bomber o un giocatore che risolve le partite con un numero tecnico, ma ha grande esperienza e i suoi gol li ha sempre fatti. Per vederlo al fianco di Zlatan servirà che gli altri dietro di loro facciano un grande lavoro".

Donadoni su Brahim Díaz, nuovo numero 10 del Milan: "Il numero è un dettaglio, serve solo a ricordare che a un giovane così va data a maggior ragione pazienza e possibilità di sbagliare. E senza accostarlo costantemente a questo o quell’altro ex dieci. Importante è che interpreti il ruolo in maniera funzionale: Brahim fa tanto movimento, è un giocatore fastidioso per gli avversari. Può migliorare in personalità".

Donadoni su Sandro Tonali: "Un anno di adattamento lo ha avuto. L’anno scorso gli ho visto fare buone cose alternate a momenti in cui trasmetteva un po’ di insicurezza. Quest’anno deve essere il suo. Sfrutti positivamente la competizione con Bennacer e Kessié: può far bene a tutti e tre".

Donadoni sui tanti centrocampisti del Milan: "In una stagione con tanti grandi appuntamenti ci può stare. La Nazionale di Mancini insegna: tutti devono sentirsi utili e possibili protagonisti: i non titolari lo diventano, chi parte dietro può essere lo stesso determinante".

Donadoni su Junior Messias: "Nel Crotone mi ha dato sensazioni positive. Il Milan è un’altra storia ma se il carattere regge potrà essere un valore aggiunto. Le qualità tecniche sono indiscutibili, veramente ottime: salta l’avversario, non ha paura nell’uno contro uno, permette la superiorità numerica".

Donadoni su Rafael Leao: "Ha un potenziale notevole, a volte dà l’idea che nemmeno lui sappia quanto è forte. Il primo passo è la consapevolezza. Può fare la differenza e farlo in più ruoli, davanti può giocare ovunque. Dipende tutto dalla testa".

A quarant'anni sono le motivazioni a fare la differenza. Dovrà gestirsi ancora meglio, ma ha sempre dimostrato di saperlo fare. Guiderà un gruppo entusiasta, una squadra che ha perso dei riferimenti tecnici ma che vorrà dimostrare di non dipendere da nessuno. O che, al contrario, tutti hanno le qualità per diventare protagonisti".