Donadoni: “Italia? Tanto lavoro da fare. Oltre le parole servono i fatti”

Durante il Festival della Serie A, Roberto Donadoni ha parlato dell'Italia dopo le dimissioni di Luciano Spalletti come ct della Nazionale: "Non è un momento particolarmente felice, i risultati parlano chiaro e sono figli di una situazione che si sta trascinando da tempo. C'è tanto lavoro da fare, oggi purtroppo il prodotto del calcio italiano non è quello del passato ma di questo dobbiamo fare necessità virtù e cercare di far tornare il calcio italiano in primo piano. Le parole di Gravina non le ho sentite ma è chiaro che rendersi conto di ciò che sta accadendo e ciò che si deve fare è fondamentale. Oltre alle parole, però, serviranno i fatti".