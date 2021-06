Donadoni: “Italia la più bella dell’Europeo. Donnarumma? Sto con il Milan”

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex Milan Roberto Donadoni ha parlato dell'Italia all'Europeo e dell'addio di Donnarumma ai rossoneri

Carmelo Barillà

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan e CT della Nazionale, ha concesso una lunga intervista al 'Corriere della Sera'. Tanti i temi trattati. Si parte dall'avventura dell'Italia all'Europeo, impegnata questa sera a Wembley contro l'Austria: "Mancini sta portando avanti la sua filosofia di gioco, piacevole e gratificante per gli interpreti, i calciatori si divertono nel giocare. Non dobbiamo però caricarli di troppe responsabilità, se siamo bravi a non creare ulteriori pressioni l’Italia può giocarsela fino in fondo. A preoccuparmi sono più le squadre che creano gruppo rispetto a chi ha individualità importanti. L'Italia, da questo punto di vista, non ha nulla da invidiare a nessuno. Ha spirito di squadra e ognuno si sacrifica per la causa. Gli azzurri, finora, mi sono sembrati i più brillanti".

Parole di elogio per Domenico Berardi, uno degli elementi messosi maggiormente in mostra e seguito anche dal Milan: "Negli ultimi anni è maturato molto, mi aspetto continui ad affermarsi, eliminando quegli alti e bassi che lo hanno contraddistinto precedentemente. Mi auguro riesca a dare continuità alle prestazioni e dimostri di aver imparato a gestire i momenti. Berardi ha mezzi tecnici importanti: sa creare la superiorità, può fare la differenza".

Diverse le scelte che hanno fatto discutere in questi Europei. Questa l'opinione di Donadoni in merito: "Ognuno è libero di fare le scelte che vuole. Politicizzare però non mi piace, lo sport deve andare oltre e nel momento in cui si prende posizione lo si deve fare per la comunità. Meglio evitare i gesti fatti per richiamare le luci della ribalta su di sé".

Un commento anche sull'episodio più sconvolgente e inquietante, il malore che ha colpito Christian Eriksen: "Da giocatore mi è capitato qualcosa di analogo, dovuto a un colpo subito da un avversario, contro la Stella Rossa. Subii un trauma cranico, mi costrinse a stare fuori diversi mesi. A Eriksen è accaduto qualcosa di diverso, bisogna capirne la natura. Fa impressione vedere un atleta avere un problema così grande".

Infine, da ex Milan, Donadoni non poteva esimersi dal commentare l'addio di Gigio Donnarumma ai rossoneri: "Mi guardo dal giudicare da fuori certe situazioni, Donnarumma ha fatto le sue scelte. Il Milan ha agito in una maniera più che lecita e rispettabile e, in questo senso, mi trova d’accordo". Intanto il Milan pensa alle cessioni. Tesoretto da 50 milioni!