Donadoni: “Dissi no alla Juventus perché ero tifoso del Milan”

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, ha raccontato di aver rifiutato la Juventus per vestire la maglia rossonera. Le dichiarazioni

Uno straordinario calciatore, che ha partecipato ai tantissimi trionfi dell'era Sacchi da assoluto protagonista. Nel ruolo di allenatore, però, il club rossonero non lo ha mai considerato come uno dei papabili candidati. Roberto Donadoni, ai microfoni del 'Corriere dello Sport' ha raccontato un aneddoto del suo passato. Milan o Juventus? La scelta fu quella giusta: "Fin da piccolo ero tifoso del Milan e la parte sentimentale del mio carattere ha prevalso sul resto (sorride, ndr). In realtà, parlando con il ds dell'Atalanta, Previtali, anche lui mi suggerì che la destinazione più giusta per me era Milano. L'ho ascoltato".