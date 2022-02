Djokovic: “Ringrazio Ibra per il sostegno, spero che il Milan vinca lo scudetto”

Novak Djokovic, noto tennista, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua situazione attuale, su Ibrahimovic e sul Milan

Novak Djokovic ritorna in campo. Il numero uno è pronto a tornare sui campi da gioco dopo essere stato escluso dall' Australian Open perché non vaccinato. Intervenuto ai microfoni del sito del torneo degli Emirati Arabi, il tennista ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Zlatan Ibrahimovic e sul Milan . Questo il suo intervento: "Con Zlatan Ibrahimovic siamo amici, abbiamo parlato spesso della mia situazione in Australia. Mi ha anche sostenuto pubblicamente, cosa che apprezzo molto. Sono un tifoso del Milan e speriamo di poter vincere lo scudetto quest'anno". Una simpatia verso i colori rossoneri saputa e risaputa, testimoniata anche da alcune sue visite in passato presso il centro sportivo di Milanello.

Ritornando al tennis, lo stesso Djokovic ha parlato della validità dei suoi test e del suo ritorno in campo: "Ho visto che i media hanno speculato sulla validità dei test. Quello che posso dire ora è quello che ho detto alla Bbc: non sono un esperto. Ho fatto negli ultimi due anni, come probabilmente chiunque altro nel tour, tanti test Pcr, test antigenici rapidi. Non sono in grado di capire come vengono elaborati e registrati questi test. Sono contento che l'Istituto per la salute pubblica in Serbia sia uscito pubblicamente e abbia convalidato quei test. Ho ricominciato ad allenarmi una decina di giorni dopo il mio ritorno dall'Australia. Facevo fitness più o meno ogni giorno. Ho giocato a tennis nelle ultime tre settimane. Adoro giocare, quindi non è stato davvero difficile prendere una racchetta e andare su un campo di allenamento a giocare, perché ho molta passione per questo sport e apprezzo ogni minuto che trascorro sul campo di allenamento".