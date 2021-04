Dj Ringo: “SuperLega? Il calcio è business da anni. Lo capite adesso?”

Dj Ringo, conduttore radiofonico e tifoso del Milan, ha detto la sua opinione sulla SuperLega. Le sue dichiarazioni alla 'rosea'

Dj Ringo, conduttore radiofonico e tifoso del Milan, ha detto la sua opinione sulla SuperLega ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni. "Mi sembra un film di fantascienza: la proposta dei 12 club, le minacce della UEFA, le marce indietro. A me le novità piacciono. Mi piacciono molto meno i toni violenti ed eccessivi usati da tutto l'ambiente in questi giorni. La verità è che il calcio è diventato business, entertainment, da un bel pezzo. Ma sembra che se ne siano accorti tutti adesso".