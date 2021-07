DJ Ringo: “Milan, prendi Isco, Vlasic o Brandt. Su Calhanoglu …”

DJ Ringo, tifoso VIP del Milan, ha parlato delle mosse di calciomercato dei rossoneri a 'Tuttosport'. Le sue dichiarazioni

DJ Ringo sul trequartista che dovrebbe prendere il Milan e su quale giocatore sognerebbe di prendere liberamente sul mercato : "Le faccio tre nomi: Isco, Nikola Vlasic e Julian Brandt. Lo spagnolo lo conoscono tutti, è una certezza, un profilo blasonato. Mentre Vlasic sarebbe l'outsider sul quale io punterei ad occhi chiusi. E che dire di Brandt? Un giovane tosto e grosso. In quel ruolo lì devi anche essere freddo e calcolatore, calcisticamente parlando. E mi sembra che lui abbia queste qualità. Sarebbe quel giocatore che fa la giocata, intelligente, di qualità ma anche di corsa".

DJ Ringo sul concedere maggiore spazio in quel ruolo a Brahim Díaz: "Mi è piaciuto tantissimo nella scorsa stagione e io mi fido tantissimo di Paolo Maldini. Se sostiene che faccia al caso nostro, avrà sicuramente ragione. Ha una tecnica importante. Se può sostituire al meglio Hakan Calhanoglu? Il turco io manco voglio nominarlo. Mi ha deluso, ha firmato per i cugini ed è andato via pensando di essere il nuovo Gianfranco Zola della situazione. Vabbè, lasciamo stare ...".