Dino Baggio: “Vialli? Non so se sia dovuto al doping, ma c’è sempre stato”

La morte di Gianluca Vialli ha sconvolto l'intero mondo del calcio. La sua storia è nota a tutti e gli ultimi anni di vita dell'ex attaccante di Juve e Chelsea rimarranno per sempre nei ricordi di tutti i tifosi che lo hanno visto esultare, da molto vicino, alla conquista dell'Europeo della nazionale italiana di calcio. Insomma, la sua scomparsa non è passata indifferente soprattutto per come se n'è andato e per come ha affrontato la sua malattia, sempre con il sorriso stampato in faccia e con voglia di vivere.