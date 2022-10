Boban: “Il Milan può vincere, ma la Dinamo venderà cara la pelle”

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato della sfida di domani sera in Champions League contro la sua Dinamo

Daniele Triolo

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Anch'Io Sport', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Rai Radio 1'. Ecco cosa ha dichiarato l'attuale responsabile del calcio in UEFA sulla sfida di domani sera, ore 21:00, allo stadio 'Maksimir' contro la Dinamo Zagabria.

"Il Milan può vincere a Zagabria, la qualità è della sua parte. La Dinamo è tosta e venderà cara la pelle: non sarà una partita semplice nemmeno per me, sono le due squadre della mia vita", le parole di 'Zorro' Boban. Dinamo Zagabria-Milan, parla Zvonimir Boban: il suo pronostico >>>